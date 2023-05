Affaire Messi : Kylian Mbappé prend cher…

La suite après cette publicité

À l’heure où le Paris Saint-Germain n’en finit plus d’enchaîner les crises, Kylian Mbappé se fait bien discret. Mais le Bondynois fait toujours autant parler de lui. Surtout en Espagne. Depuis que l’affaire Messi a éclaté, le champion du monde 2018 n’échappe pas à la critique. Directe ou indirecte. Sur les réseaux sociaux, Neymar a ainsi liké une vidéo dans laquelle Mbappé est clairement visé. Il y est notamment reproché au numéro 7 d’avoir les faveurs de sa direction, au détriment du duo Messi-Neymar.

Ce matin, Mundo Deportivo y est également allé de sa petite phrase piquante : « Le PSG a été plus clément avec Mbappé et Neymar qu’il l’a été avec Messi. » Vous l’aurez compris, l’Espagne et l’Amérique du Sud n’acceptent pas du tout le sort actuellement réservé à Lionel Messi. Et tout est bon pour taper sur Mbappé. Ainsi, El Confidencial a fait le parallèle entre la décision de la Pulga de ne pas prolonger à Paris et le vrai faux départ de Mbappé au Real Madrid de l’an dernier. Concrètement, Messi est encensé après avoir tenu tête aux patrons qataris du PSG. Ce que n’a pas fait Mbappé au moment de rejoindre la Casa Blanca.

Messi encensé

« Ce que Messi a fait, c’est donner du fil à retordre au Paris Saint-Germain au Qatar. C’est le pas que Mbappé n’a pas osé franchir alors qu’il avait déjà un accord verbal avec le Real Madrid. Il a préféré jouer sur les deux tableaux et céder aux pressions du président Nasser Al-Khelaifi, de l’émir Tamim bin Hamad Al Thani et du président français Emmanuel Macron. Messi a été rebelle, indépendant et courageux », écrit le média. Mais ce n’est pas tout. À l’heure où la franchise de Messi est saluée, El Confidencial n’a visiblement toujours pas accepté le choix de Mbappé.

« La position de Mbappé, qui se proclame parisien, est hypocrite et mercenaire. Bien pire que celle de Messi. Il voulait venir au Real Madrid, il l’a dit à Benzema et a fini par faire demi-tour en ayant la lâcheté de ne pas répondre aux messages qui lui parvenaient du Real Madrid. Au Paris Saint-Germain, on joue maintenant les indignés et on accuse Messi de manquer de respect au club, aux fans et à la ville pour un voyage en Arabie Saoudite qui était déjà prévu. » Un an plus tard, les rancoeurs madrilènes persistent…