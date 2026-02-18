Serie A : Milan arrache le nul face à Côme malgré une grosse boulette de Maignan

24e journée de Serie A ce mercredi soir en pleine soirée de Ligue des champions. L’AC Milan recevait Côme dans un choc du haut de tableau du classement de Serie A. Et c’est un match qui s’est décidé grâce aux boulettes des gardiens français. La première a été celle de Mike Maignan qui a complètement manqué sa relance. Le cuir a terminé directement dans les pieds de Nico Paz qui n’a eu qu’à marquer.

Au retour des vestiaires, c’est Jean Butez qui a manqué sa sortie. En retard alors que Rafael Leao était lancé en profondeur, le gardien français n’a pu que voir le cuir lui passer au dessus de la tête. Le lob de Leao était bien réalisé. Score final 1-1. L’AC Milan reste second de Serie A alors que Côme est 6e.