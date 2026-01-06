FC Barcelone : coup dur pour Marc-André ter Stegen !

Voilà une nouvelle qui pourrait bien avoir de multiples conséquences. Le FC Barcelone vient d’annoncer le forfait de Marc-André ter Stegen pour la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, où le club catalan doit affronter l’Athletic ce mercredi en demi-finale. Pire encore, le gardien regagne l’Espagne afin de passer des «examens médicaux», sans doute dans le but de mieux analyser le problème.

«Ter Stegen a quitté le stage de préparation de l’équipe première du FC Barcelone à Djeddah pour rentrer à Barcelone et passer des examens médicaux. Diego Kochen, le gardien de l’équipe réserve, rejoindra le groupe mercredi», informe le communiqué des Blaugranas. La blessure du gardien pourrait donc être relativement conséquente et compromettre ses chances de départ durant ce mercato d’hiver.