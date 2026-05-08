Menu Rechercher
Commenter 11
Officiel Premier League

PL : Bruno Fernandes élu joueur de la saison par les journalistes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bruno Fernandes @Maxppp

C’est désormais officiel : Bruno Fernandes a été sacré Footballeur de l’année 2026 par la Football Writers Association, l’association des journalistes sportifs d’Angleterre. Le capitaine de Manchester United succède à Mohamed Salah. Le milieu de terrain portugais devient ainsi le premier joueur des Red Devils à recevoir cette prestigieuse distinction depuis Wayne Rooney en 2010, récompensant une saison exceptionnelle où il a porté son équipe vers un retour assuré en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité
Manchester United
Goalscorer.
Assist provider.
Award winner.

Presenting @TheOfficialFWA Footballer of the Year for 2025/26: @B_Fernandes8! 🏆❤️
Voir sur X

Sur le plan statistique, Fernandes a réalisé une campagne historique en étant plus qu’à une passe décisive (19) du record de passes décisives sur une seule saison de Premier League (20) détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Un bilan auquel il faut ajouter huit buts en championnat. Sous la direction de l’entraîneur intérimaire Michael Carrick, le meneur de jeu de 31 ans a retrouvé son meilleur niveau et ce titre est mérité.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Bruno Fernandes

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Bruno Fernandes Bruno Fernandes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier