PL : Bruno Fernandes élu joueur de la saison par les journalistes

C’est désormais officiel : Bruno Fernandes a été sacré Footballeur de l’année 2026 par la Football Writers Association, l’association des journalistes sportifs d’Angleterre. Le capitaine de Manchester United succède à Mohamed Salah. Le milieu de terrain portugais devient ainsi le premier joueur des Red Devils à recevoir cette prestigieuse distinction depuis Wayne Rooney en 2010, récompensant une saison exceptionnelle où il a porté son équipe vers un retour assuré en Ligue des Champions.

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Sur le plan statistique, Fernandes a réalisé une campagne historique en étant plus qu’à une passe décisive (19) du record de passes décisives sur une seule saison de Premier League (20) détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Un bilan auquel il faut ajouter huit buts en championnat. Sous la direction de l’entraîneur intérimaire Michael Carrick, le meneur de jeu de 31 ans a retrouvé son meilleur niveau et ce titre est mérité.