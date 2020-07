Journal du Mercato : le Real Madrid lance un dégraissage d'envergure, Nice continue sur sa lancée

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce journal du mercato avec la France et l'Olympique de Marseille. De retour de son prêt au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou ne devrait pas s'éterniser à l'OM. Indésirable depuis plusieurs saisons, la direction marseillaise songerait à résilier le contrat de l'attaquant grec dont le salaire pèse sur les finances du club. Annoncé ce lundi sur les tablettes de l'OM, le jeune italien Gianluca Scamacca intéresserait également le Stade Rennais. Le Corriere dello Sport assure dans son édition du jour que l'international espoir (8 sélections) serait sur la short-list des dirigeants bretons.

Sur le Rocher, c'est le cas Cesc Fabregas qui interroge. Jamais vraiment convaincant depuis son arrivée le milieu de terrain espagnol, qui par ailleurs coûte une fortune au club de la Principauté, aurait reçu une proposition en provenance du Golfe. Sur son site web, France Football révèle que le champion du Monde 2010 serait pisté par la formation qatarie d'Al Gharafa. Cependant, le joueur et son entourage ne seraient pas vraiment intéressés par le projet.

Le focus du jour en France

Du côté de Nice, le mercato bat son plein ! Les Aiglons seraient tombés d'accord avec Séville pour le prêt de Rony Lopes. Celui-ci serait assorti d'une option d'achat de 20 M€. Le retour en Ligue 1 de l'international portugais est donc tout proche. Un renfort de plus pour l'OGC Nice, après les signatures d'Amine Gouiri, de Robson Bambu, de Flavius Daniliuc et d'Hassane Kamara, sans oublier Morgan Schneiderlin au milieu de terrain. C'est d'ailleurs dans ce secteur de jeu qu'un joueur de l'effectif a un bon de sortie, à savoir Wylan Cyprien.

Les infos à l'étranger

À l'étranger, ça bouge beaucoup dans le nord de l'Angleterre, où Manchester United a réactivé la piste menant au milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic (25 ans). Courtisé par les meilleurs clubs européens, le joueur de la Lazio fait partie des priorités du board mancunien pour venir épauler Paul Pogba et Bruno Fernandes. À noter par ailleurs que United a également prévu de faire de la place dans son effectif. Six joueurs ont d'ores et déjà été placés sur la liste des indésirables parmi lesquels Marcos Rojo, Phil Jones, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Chris Smalling ou encore Alexis Sanchez.

Plus au sud, Michy Batshuayi vit ses derniers moments à Chelsea. En fin de contrat en juin prochain, l'international belge va quitter les Blues cet été selon nos informations. L'attaquant de 26 ans dispose de plusieurs pistes pour la suite de sa carrière, mais ne se précipitera pas pour autant. Après avoir connu de nombreux prêts plus ou moins réussis, l'ancien Marseillais ne veut pas se tromper et aspire à de la stabilité, à un an de l'Euro.

En Italie, Arkadiusz Milik pourrait bien changer d'air cet été. L'attaquant polonais de 26 ans est courtisé par la Juventus, qui va sans doute se débarrasser de Gonzalo Higuain. Sky Sport Italia annonce même qu'un accord a été trouvé entre le joueur du Napoli et les dirigeants de la Vieille Dame. Reste désormais à trouver un terrain d'entente entre les deux clubs. Les Partenopei qui auraient déjà émis le souhait d'inclure Federico Bernardeschi dans la transaction.

Enfin en Allemagne, le Bayern Munich se prépare à passer à l'offensive pour Max Aarons. Véritable révélation du côté de Norwich, le latéral droit des Canaries serait pisté par les dirigeants du club bavarois pour suppléer Benjamin Pavard. Sky Sports révèle que l'offre pourrait atteindre 20 M€.

Le focus du jour à l'étranger

Le focus du jour à l'étranger concerne le Real Madrid qui ne devrait pas faire de gros achat ! Au contraire, le club de Florentino Pérez compte bien renflouer ses caisses en lançant une vaste opération "dégraissage". Après les départs d'Achraf Hakimi à l'Inter et de Javi Sanchez à Valladolid, les Merengues ne comptent pas s'arrêter là. Sergio Reguilón, Mariano Diaz, James Rodriguez ou encore Gareth Bale figurent parmi les indésirables à Madrid. De leur côté, Óscar Rodríguez et Takefusa Kubo pourraient eux aussi quitter Zidane et consorts, même si les deux derniers ne devraient pas avoir de difficulté à trouver un point de chute. Par ailleurs, Getafe à une nouvelle fois dressé la liste des Madrilènes qui seraient susceptibles d'intéresser le club. Ainsi, Brahim Diaz, Borja Mayoral, Alvaro Odriozola et Reinier figurent sur cette dernière. Une option qui permettrait au Real de réduire quelque peu son groupe pour la saison prochaine.

Dernière information concernant les départs. Dani Ceballos serait sur le point de poursuivre son aventure en Premier League. Prêté à Arsenal cette saison, The Times révèle que le milieu espagnol discuterait pour une prolongation de son prêt, lui qui a souvent été utilisé par Mikel Arteta.

Enfin, dans le sens des arrivées, le Real devrait tout de même conserver un minimum d'activité. ESPN faisant état d'un intérêt du Real pour le Français Jules Koundé.

Les principaux officiels du jour

Au Royaume de Sa Majesté, l'officialisation du jour nous vient de Brighton. Assurés d'évoluer en Premier League la saison prochaine, les Seagulls ont annoncé la signature d'Adam Lallana. Fraîchement titré avec Liverpool, l'international anglais (34 sélections) débarque pour trois saisons sur la côte sud de l'Angleterre.

En Espagne, le défenseur de 31 ans Raúl García s'engage définitivement avec Valladolid, où il était prêté par Getafe. Artur Molina rempile, lui, à Levante jusqu'en juin 2024. Enfin, Javi Gracia arrive sur le banc du FC Valence, où il succédera à Alberto Celades, limogé début juillet.

Du côté du Portugal, l'attaquant de Santa Clara (10 buts en 33 matches de Liga NOS) Guilherme Schettine, débarque au Sporting Braga. L'attaquant de 24 ans s'engage jusqu'en 2025 avec le récent 3e du dernier exercice.

Enfin, la dernière officialisation de la journée concerne le jeune défenseur Makhtar Gueye. À 22 ans, le désormais ex-stéphanois rejoindre la Belgique et le KV Oostende jusqu'en juin 2024, avec une année supplémentaire en option.

🔴 Makhtar Gueye, arrivé à l'#ASSE en 2018, est transféré au @kvoostende 🇧🇪



Bonne chance sous tes nouvelles couleurs, Makhtar ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2020

