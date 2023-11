Algérie : Djamel Belmadi évoque le cas Yacine Adli

Ces derniers temps, on parle régulièrement des binationaux du côté des nations africaines. L’Algérie a récemment frappé fort en récupérant Houssem Aouar et Amine Gouiri. Et les deux anciens joueurs formés à l’OL ne sont évidemment pas les seuls convoités par la fédération algérienne. C’est notamment le cas du milieu de l’AC Milan Yacine Adli.

En conférence de presse, le coach Djamel Belmadi est revenu sur ce dossier et a tenu à calmer les supporters algériens. «Yacine Adli, j’ai plusieurs fois discuté avec lui depuis Bordeaux. La balle est dans son camp, j’ai fait l’approche dans un domaine technique, avec une explication du projet. Il n’y a pas à faire plus que ça pour le convaincre. Mais il n’a pas dit qu’il était disponible», a-t-il confié. Voilà qui est clair.