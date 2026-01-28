Ligue des Champions, PSG : la réaction dépitée de Luis Enrique

Comme l’an passé, le PSG reverra donc les barrages de la Ligue des Champions. Cela avait souri il y a 12 mois au futur champion d’Europe, facile tombeur de Brest en 16e de finale avant de tracer sa route vers Munich. Sauf que la trajectoire est cette fois inversée. Les débuts avaient été difficiles l’an dernier avant de se révéler contre Manchester City. On assiste au scénario plus ou moins opposé cette fois avec un club de la capitale qui balbutie son football depuis plusieurs semaines, à l’image de son mauvais match nul ce soir contre Newcastle (1-1).

La suite après cette publicité

Ce point pris, presque heureux après les deux grosses occasions des Magpies en fin de match, envoie tout de même les Franciliens en dehors du top 8. «Je ne sais pas si c’est un problème», relativise Luis Enrique sur Canal +. «C’est comme ça le football. C’est dommage car aujourd’hui l’équipe a mérité plus. On a raté un pénalty, des occasions. Et quand on a pris le but, ça nous a fait mal. On a été un peu coupé. On a été moins bien en seconde période. C’est comme ça. On connaît les barrages, ça sera difficile car c’est la Ligue des Champions. On cherchera à être prêt.»

Luis Enrique : «on est habitué aux difficultés et j’aime les difficultés»

Pour ce tour de barrage, le PSG devra affronter Qarabag ou l’AS Monaco. Il partira favori bien sûr, mais la prestation globale n’a pas de quoi rassurer pour la suite, d’autant qu’un choc s’annonce dès les 8es de finale contre Chelsea ou le FC Barcelone. «C’est vrai que c’était notre objectif de finir dans le top 8. C’est le football et ce n’est pas tous les jours qu’on atteint notre objectif. Je pense que ce n’est pas important de l’expliquer, on a confiance en notre équipe, on montre le meilleur à tous les entraînements, c’est quelque chose de spécifique à notre équipe», appuie Safonov sur la chaîne cryptée.

La suite après cette publicité

Il faudra montrer un bien meilleur visage, même si Luis Enrique reste tout de même satisfait de la prestation des siens. «C’est très facile de valoriser l’équipe d’une manière négative ce soir. Mais notre manière de gérer le match a été correcte. On mérite de gagner le match mais ça n’est pas facile. Newcastle est une équipe de top 4. Ça a été très difficile dans notre première phase. On ira en barrages. On est habitué aux difficultés et j’aime les difficultés.» L’Asturien en a vu d’autres, à commencer par la saison passée où ça n’avait pas bien démarré, avant de finir en apothéose.