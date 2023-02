Ligue Europa : le tirage complet des huitièmes de finale

Le bilan est catastrophique pour les trois clubs français qui étaient engagés dans la compétition. Le FC Nantes, l’AS Monaco et le Stade Rennais ont tous les trois été éliminés lors des barrages de la Ligue Europa. Les Canaris ont été logiquement surclassés par la Juventus. Après le bon match nul à l’aller (1-1), les hommes d’Antoine Kombouaré ont explosé à la Beaujoire (0-3).

De leur côté, les Monégasques et les Bretons ont fortement déçu en échouant aux tirs au but face au Bayer Leverkusen et au Shakhtar Donetsk. Vainqueurs 3-2 à l’aller, les hommes du Rocher se sont inclinés à domicile, tandis que le SRFC pensait tenir sa qualification avant qu’un but contre son camp du jeune Belocian n’envoie les deux équipes à la séance fatale des tirs au but. Mais la compétition continue et ce midi l’UEFA organisait le tirage au sort des huitièmes de finale.

MU-Betis en tête d’affiche

Pour rappel, il y avait deux pots : les huit têtes de série et les huit autres équipes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les têtes de série pouvaient craindre le pire puisque dans le deuxième chapeau se trouvaient des formations telles que Manchester United, la Juventus, Séville, l’AS Roma ou encore le Sporting Portugal. Poids lourd du premier chapeau, Arsenal risquait donc de tirer du lourd au tour suivant.

Au final, les Gunners s’en tirent plutôt bien. Ils affronteront le Sporting Portugal, qui avait croisé la route de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Idem pour la Juventus qui a hérité de Fribourg. Spécialiste de la compétition, Séville défiera les Turcs de Fenerbahçe, tandis que Nabil Fekir et le Betis se mesureront à Manchester United. Les huitièmes de finale se joueront les 9 et 16 mars prochains.

Les huitièmes de finale :