MU : Michael Carrick annonce une longue absence pour Benjamin Šeško

Présent en conférence de presse ce jeudi, avant le déplacement des Red Devils à Stamford Bridge samedi à 13h30, Michael Carrick a confirmé que Benjamin Šeško ne retrouverait pas les terrains de sitôt. Blessé lors de l’élimination de Manchester United face à Brighton en seizièmes de finale de la Carabao Cup, l’attaquant slovène a déjà manqué six rencontres et son indisponibilité devrait encore se prolonger. « Malheureusement, il semble que Ben sera absent pendant un certain temps. Nous ne savons toujours pas exactement combien de temps », a expliqué l’entraîneur anglais. Une annonce préoccupante pour le club mancunien, qui devra donc continuer à composer sans son avant-centre pour les prochaines échéances.

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Michael Carrick a également précisé que le processus de récupération de Šeško était toujours en cours et que le staff médical ne pouvait pas encore fixer de date de retour. « Nous avons dû suivre un processus de guérison pour voir comment la blessure allait réagir, et nous sommes toujours en train de travailler là-dessus », a-t-il détaillé, avant de reconnaître : « Ne pas pouvoir compter sur lui est évidemment un coup dur pour nous. » Alors que Manchester United s’apprête à défier Chelsea dans une rencontre importante de Premier League, cette absence prolongée réduit les options offensives de Carrick. Le technicien anglais devra donc trouver des solutions dans une attaque qui peine à marquer avec seulement quatre buts et zéro victoire sur les six matchs où le Slovène a été absent.