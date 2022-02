PSG : Luis Fernandez défend Mauricio Pochettino

Au micro de RMC, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Fernandez a tenu à défendre l'actuel coach parisien Mauricio Pochettino, qu'il a dirigé en tant que joueur durant deux saisons et demi entre 2001 et 2003 : «je connais le personnage, je connais l’homme. On lui reproche de ne pas s’exprimer en français, c’est son côté professionnel. Il veut se faire comprendre. Je connais la fonction d’entraîneur au PSG, tu es observé et regardé. Sous l’ère qatarie, il y a eu beaucoup d’entraîneurs. Il faut être calme et tranquille. On n’est pas avec Pochettino au quotidien. Il paraît tranquille. Moi je lui ai donné le brassard parce qu’il avait du caractère, il en imposait sur le terrain et dans le vestiaire. Il ne veut pas en faire de trop, il ne veut pas se mettre en avant.»

Le champion d'Europe 1984 veut également laisser du temps au technicien argentin, ce qui lui permettrait peut-être d'obtenir des résultats avec son effectif : «tout le monde se taira s’il fait gagner la Ligue des champions à Paris. J’ai confiance. Il faut qu’il essaie de trouver la bonne animation. On en veut plus, on veut toujours plus avec le PSG. Pochettino a perdu la Coupe de France. Tuchel aussi et ça ne l’a pas empêché de gagner la C1 ensuite avec Chelsea. Je ne peux pas être déçu. Je connais la fonction. J’ai envie que Pochettino réussisse parce que je l’ai eu comme joueur, ce club il l’a dans le cœur, il n’a pas besoin de le montrer ou de faire du cinéma.»