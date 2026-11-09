Équipe de France : Saël Kumbedi appelé par Zidane pour remplacer Kalulu

Le deuxième rassemblement de l’équipe de France version Zidane sera plus que jamais sous le signe de la nouveauté. Vendredi dernier, le sélectionneur des Bleus a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter l’Italie à Milan (12 novembre) et la Turquie à Bordeaux (15 novembre). Une liste dans laquelle figurent plusieurs éléments ayant découvert l’équipe nationale A en septembre dernier (Lucas Da Cunha, Guillaume Restes, Leny Yoro, Andy Diouf, Jérémy Jacquet et Adrien Truffert) ainsi que le petit nouveau, Pablo Pagis (Paris FC).

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Les joueurs sont attendus cet après-midi à Clairefontaine, mais Zinédine Zidane doit déjà composer avec un premier forfait : celui de Pierre Kalulu. Le défenseur de la Juventus s’est blessé aux ischio-jambiers ce week-end et a dû renoncer au rassemblement. Pour le remplacer, le staff tricolore a pris quelques instants de réflexion, le nom de l’heureux élu n’ayant pas été annoncé immédiatement.

Un joueur de D2 chez les Bleus

Une heure vingt plus tard, la FFF a finalement annoncé que le défenseur de Wolfsbourg Saël Kumbedi avait été appelé. Pour le joueur de 21 ans, c’est également une grande première chez les A. Formé au Havre, Kumbedi avait été recruté par l’Olympique Lyonnais en 2022, avant d’être prêté au club allemand en 2025, puis définitivement transféré chez les Loups en janvier 2026 pour un montant de 6 millions d’euros.

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L’annonce de la convocation de Kumbedi peut surprendre. Outre son inexpérience chez les A, le natif de Stains est appelé alors que son équipe évolue en deuxième division allemande cette saison. Néanmoins, ce choix n’est pas si illogique. Comme l’avait déclaré Nathan Zézé il y a quelques semaines, Zidane avait envoyé un message clair aux Espoirs. « Il nous a transmis un message positif comme quoi on est suivis et qu’on n’est pas si loin du château. » Défenseur latéral droit titulaire des Bleuets, Kumbedi voit aujourd’hui ZZ tenir parole !