Zoumana Camara félicite Xavi Simons malgré son retour en U19

Il est toujours difficile pour un jeune joueur de se faire une place au PSG. Xavi Simons est là pour en témoigner. Le milieu de terrain de 18 ans compte deux apparitions en équipe première, une en Ligue 1 et une en Coupe de France la saison dernière, et il a pas mal participé aux matches de pré-saison cet été. Mais avec le retour des internationaux, plus le fait que certains joueurs invités à partir (Rafinha) ou qui n'auraient pas été retenus en cas d'offre (Gueye), le Néerlandais a fini par revenir avec les U19 de Zoumana Camara. Une situation difficile à vivre mais qu'il semble accepter, lui dont le contrat s'achève en juin 2022. Lors de la première journée de Youth League à Bruges (match nul 2-2), il est impliqué sur les deux buts de son équipe. L'intéressé a reçu les encouragements de son entraîneur.

«Déjà qu’il travaille pour lui. C’est ce que je répète à tous les joueurs : ils sont là, ils travaillent pour eux. Après, cette catégorie d’âge n’est jamais évidente parce que c’est une passerelle entre les pros et les 19 (ans). Quand il y a la montée et la redescente, il faut digérer la descente… Il y a parfois cette frustration. Il faut qu’elle passe vite et qu’ils prennent conscience qu’ils doivent montrer aux autres pourquoi ils sont avec les pros. Et donc cette différence ils la montrent, pas forcément par le talent parce que tout le monde sait qu’ils sont talentueux, mais par l’engagement, le travail et la détermination. Quand ils montrent ça, moi ça me va. Après ils peuvent rater des matches mais quand il y a cette envie de bien faire, il n’y a pas de souci», rapporte Camara dans les colonnes du Parisien.