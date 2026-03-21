Real Madrid : excellente nouvelle pour Kylian Mbappé

De retour sur les terrains lors du huitième de finale retour contre Manchester City, Kylian Mbappé a pu disputer 22 minutes contre les Cityzens. Et à la veille du choc contre l’Atlético de Madrid, en Liga, Alvaro Arbeloa a expliqué que son attaquant était complètement remis de sa blessure et qu’il pouvait très bien jouer le derby contre les Colchoneros, avant de rejoindre les Bleus.

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«À son retour, il sera à 100 %. À Manchester, il a prouvé qu’il était en pleine forme, et son bien-être est primordial. Nous avons une confiance totale et toutes les garanties nécessaires, et nous sommes ravis de son retour. Il est à 100 %. Il est disponible et il jouera assurément demain. Je ne vois aucun problème à ce qu’il aille rejoindre l’équipe de France», a validé le technicien madrilène.