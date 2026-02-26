Gianluca Prestianni aurait admis avoir traité Vinicius Jr de singe !

«Le (numéro) 25 de Benfica, dont je n’ai pas envie de dire le nom parce qu’il ne le mérite pas, a commencé à mal parler. Ce qui arrive dans le foot. Mais après, il a mis son maillot au-dessus de sa bouche pour dire que Vinicius est un singe. Cinq fois. Je l’ai entendu, et des joueurs de Benfica l’ont entendu aussi». La semaine dernière, Kylian Mbappé assurait que Gianluca Prestianni avait bien tenu des propos racistes envers Vinicius Junior. Depuis, Benfica continue d’affirmer le contraire, mais son joueur a été suspendu pour le barrage retour de Ligue des Champions face au Real Madrid et attend désormais le verdict de l’enquête disciplinaire ouverte par l’UEFA. Cet après-midi, petit rebondissement. Selon le journal portugais, Correio da Manhã, «Prestianni a admis devant le reste de l’équipe de Benfica avoir traité Vinícius Jr. de « singe ». Cependant, le joueur argentin a avancé plusieurs arguments pour souligner qu’il n’était pas raciste et qu’il n’avait pas eu cette intention en prononçant cette insulte», écrit le média.

Une information qui a immédiatement fait réagir le club lisboète. «Le Sport Lisboa e Benfica dément catégoriquement que le joueur Prestianni ait déclaré à l’équipe ou à la direction du club avoir proféré une insulte raciste à l’encontre du joueur Vinicius Jr, du Real Madrid. Comme cela a déjà été rendu public, le joueur a présenté ses excuses à ses coéquipiers pour l’incident survenu pendant le match contre le Real Madrid, regrettant son ampleur et ses conséquences et assurant à tous, comme il l’a fait dès le début, qu’il n’est pas raciste», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel des Aguias.