Le vestiaire du FC Barcelone explose en coulisses

Dimanche soir, le FC Barcelone va retrouver la Liga après une coupure internationale de quelques jours. Les Culés vont croiser le fer avec le FC Valence. L’occasion de reprendre leur marche en avant après un mois d’août marqué par deux victoires et un nul face au Rayo Vallecano. Quatrièmes au classement, à deux longueurs du Real Madrid et de l’Athletic Bilbao (leaders, 9 points), les pensionnaires du Camp Nou ont connu quelques problèmes. Hansi Flick ne s’était d’ailleurs pas privé pour en parler après le nul contre le Rayo. «L’année dernière, nous avons joué et travaillé en équipe, et le plus important est qu’il n’y ait pas d’ego, car cela nuit au succès de l’équipe.»

La star de l’équipe, Lamine Yamal, n’était pas d’accord avec lui et avait indiqué : « chacun pense ce qu’il veut. Après un match nul, on est en colère, au final, il faut gagner, mais je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir (avec les égos). Nous avons obtenu sept points sur neuf dans des stades très difficiles, ce que les gens ne prennent pas en compte. Nous n’avons pas encore joué chez nous, seulement à l’extérieur. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec ça, c’est simplement que ce n’était pas notre match, nous n’avons pas commencé avec la même intensité que celle avec laquelle nous avons terminé. Vous avez raison, nous avons commis beaucoup d’erreurs, mais cela peut arriver. Il faut retrouver notre niveau le plus vite possible et être prêts pour le prochain match.»

La tension est palpable

Le joueur de 18 ans est la cible de certaines critiques, notamment concernant son comportement. «Le problème d’ego du Barça est Lamine Yamal», a d’ailleurs lâché hier soir un consultant lors de l’émission El Chiringuito. Son cas interroge. La célèbre émission présentée par Josep Pedrerol a également fait des révélations sur le vestiaire du Barça, qui est sous tension. «Deux joueurs du FC Barcelone en sont presque venus aux mains», a indiqué un journaliste d’El Chiringuito. Ce qui confirme que le groupe ne vit pas forcément bien cette saison. AS a confirmé cela et expliqué que deux incidents ont eu lieu cet été au FC Barcelone. Le premier a eu lieu durant la tournée en Asie entre Fermín et Gavi, qui se sont violemment heurtés lors d’un entraînement. Le premier nommé a même eu besoin d’aide pour se relever.

Rien de grave puisque cela arrive lors de séances. Mais ce n’était que le début puisque quelques jours plus tard, à Barcelone, les deux joueurs, qui étaient proches par le passé, se sont de nouveau chauffés lors d’un entraînement. Cette fois-ci, ils ont échangé des mots durs et leurs coéquipiers ont même dû intervenir pour les séparer et éviter qu’ils échangent des coups. Hansi Flick est aussi intervenu et a réuni les deux joueurs pour les calmer et tenter d’apaiser les tensions. L’incident a visiblement été clos. Mais El Chiringuito ajoute que c’est toujours très tendu au sein du groupe de Flick qui va devoir remobiliser ses troupes pour être compétitifs sur tous les tableaux.