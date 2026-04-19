OL : la réponse cash d’Endrick aux critiques de Paulo Fonseca !

L’Olympique Lyonnais l’a fait. Sur une mauvaise série de résultats avec seulement une victoire sur ses dix derniers matches, le club rhodanien grimpe à la troisième place du championnat grâce à un succès obtenu avec envie sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-2). Héroïques, les Gones ont fait preuve d’une solidité XXL au Parc des Princes pour revenir sur le podium. Et si la défense lyonnaise n’a pas bronché, c’est surtout le duo Endrick-Moreira qui a permis aux hommes de Paulo Fonseca de rêver d’un sprint final fou en Ligue 1.

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Après la victoire, le joueur prêté par le Real Madrid a tenu à s’exprimer sur sa situation actuelle et a d’abord exprimé son association réussie avec Afonso Moreira, et en français. « Je suis très content du but et de la passe décisive, ça se passe bien ici. Afonso (Moreira) m’a bien donné le ballon, j’ai senti le coup et j’ai pu marquer. Je suis heureux de l’équipe. On s’entend bien avec Afonso, c’est un super joueur. Je suis content qu’il ait marqué aussi, même si c’était difficile en seconde période. Marquer, faire une passe décisive et bien défendre, c’est beaucoup de travail », a-t-il exprimé sur Ligue 1+.

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Endrick répond à Paulo Fonseca

De retour en forme après avoir été piqué par son entraîneur Paulo Fonseca, qui lui avait demandé de faire mieux et l’avait fait débuter sur le banc contre Lorient, Endrick a expliqué qu’« il n’y avait aucun souci avec l’entraîneur ». « On en a discuté, je ne suis jamais trop agacé par rapport à cela. Il a ses choix à faire, je me réfugie dans le travail, je ne veux pas être en colère contre l’entraîneur, je travaille pour être bon sur le terrain. J’ai fait de mon mieux, même contre Lorient, j’étais à l’origine du but de Tolisso ».

Crédité d’une note de 7,5/10 par notre rédaction, le Brésilien a fait un match plein et a tout donné sur la pelouse du Parc des Princes. « Maintenant, je comprends très bien le français, je pense que, dans deux mois, je pourrais parler », a ajouté Endrick, qui semble apprécier son aventure à Lyon. Avant qu’il retourne au Real Madrid, l’OL aura encore besoin de son buteur brésilien pour les quatre derniers matches de la saison, avec une qualification directe en Ligue des Champions à aller chercher.