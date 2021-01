Leonardo Balerdi pointe les faiblesses de l'OM

Battu à domicile par Nîmes samedi dernier (1-2), l’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences (1 victoire lors des 6 derniers matches de Ligue 1). Après la rencontre de ce week-end, le ton est d’ailleurs monté dans le vestiaire phocéen. Mais pour Leonardo Balerdi, le groupe olympien peut changer la donne. « Nous devions parler. Nous sortions de quelques matches pas bons, le dernier a été le pire. On en est conscient, on doit s’améliorer, on dialogue pour progresser et essayer de régler les problèmes », a-t-il déclaré, avant de pointer du doigt les faiblesses actuelles de l’OM.

La suite après cette publicité

« Le manque de confiance. Si on s’améliore sur ce point et qu’on est un peu plus collectif sur le terrain, on peut inverser la tendance. On a marqué peu de points mais avec la qualité de l’équipe, on peut terminer la saison d’une meilleure façon ». Place aux actes avec la réception du RC Lens après-demain (match en retard de la 9e journée).