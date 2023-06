Man City ne va pas retenir Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Bernardo Silva est l’un des enjeux majeurs sur ce mercato estival. Le milieu offensif portugais a des envies d’ailleurs depuis un an. Retenu l’été dernier par Manchester City, et pour la bonne cause puisqu’ils ont enfin pu gagner la Ligue des Champions, l’ancien Monégasque dispose d’un bon de sortie.

Selon les informations de Skysports, les dirigeants mancuniens ne se mettront pas en travers d’un potentiel départ. Evidemment, il faudra mettre le prix adéquat pour racheter les deux dernières années de contrat du joueur âgé de 28 ans. Mais il ne sera pas exagérément retenu, après 6 années passées au club. Bernardo Silva est dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. Selon nos informations, le PSG est bien placé dans la course à la signature, mais sa première offre, qui contenait un échange avec Verratti et Donnarumma, a été repoussée.

