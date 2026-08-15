PSG : les premiers mots de Mika Godts

Mika Godts est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. L’attaquant belge s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2031 et portera le numéro 22. Pour ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs, l’ancien joueur de l’Ajax n’a pas caché sa fierté : « Je me sens extrêmement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde. J’ai hâte de revêtir ces couleurs, de découvrir le Parc des Princes et ses supporters», a-t-il indiqué sur le site officiel du club.

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Le Belge a également tenu à remercier les dirigeants parisiens et Luis Enrique pour leur confiance. « Je vais tout donner pour rendre sur le terrain la confiance que m’ont accordée le Président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et le coach Luis Enrique », a-t-il confié. Une première déclaration ambitieuse pour la nouvelle recrue parisienne, désormais liée au PSG pour les cinq prochaines saisons.