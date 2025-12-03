PSG : Said El Mala a fait son choix pour le mercato
Révélation du début de saison avec Cologne, l’ailier gauche Saïd El Mala (19 ans) impressionne en Allemagne. Revenu d’un prêt probant au Viktoria Cologne, il impressionne en Bundesliga et affiche 5 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres. Il a d’ailleurs été convoqué en novembre dernier avec la sélection allemande même s’il n’est pas entré en jeu.
Dans le viseur du Paris Saint-Germain, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2030 se sait désiré pour les prochaines fenêtres de mercato. Mais il ne se voit pas partir cet hiver comme il l’a confié à Sky Germany : «quand on marque quelques buts en Bundesliga en tant que jeune joueur , je pense qu’il est normal que plusieurs clubs s’intéressent à nous. J’en suis conscient, mais ça ne me dérange pas. je suis concentré pleinement et entièrement sur le FC Cologne.»
