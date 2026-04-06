CAN 2025 : le Sénégal va enfin pouvoir faire appel devant le TAS

Trois semaines d’attente mais les voyants sont désormais au vert. Selon les dernières informations de RMC Sport, le Sénégal a enfin reçu, juste avant le week-end, la décision motivée du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football. Un feu vert qui permet désormais à la Fédération de lancer le processus d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport et contester la décision de rendre Maroc le gagnant de la CAN 2025 sur tapis vert.

La suite après cette publicité

«Le TAS est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litiges, avec l’aide d’arbitres spécialisés et indépendants. Nous sommes conscients que les équipes et les fans désirent connaître la décision finale au plus vite et nous veillerons à ce que la procédure arbitrale puisse être menée dans les meilleurs délais, tout en respectant le droit de toutes les parties à bénéficier d’un procès équitable», avait de son côté rappelé Me Matthieu Reeb, le DG du TAS.