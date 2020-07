Journal du Mercato : Monaco lance ses grandes manoeuvres, l'OM met déjà le feu au marché

La suite après cette publicité

Premier club français concerné par ce journal du mercato, l'Olympique de Marseille. Actif depuis le début de la période des transferts, le club phocéen a enregistré hier l'arrivée de Leonardo Balerdi. Le défenseur central de 21 ans est prêté avec une option d'achat de 15 M€ par le Borussia Dortmund. Mais l'OM ne compte pas en rester là pour autant. Malgré les difficultés financières rencontrées par le club, André Villas-Boas a indiqué qu'il souhaitait voir arriver un latéral gauche ainsi qu'un attaquant d'ici la fin du mercato. Un temps annoncé du côté de la Canebière, Mbaye Niang ne fait pas partie des cibles marseillaises, au même titre que Marcos Rojo ou encore Michaël Cuisance, dont la situation au Bayern ne semble pas le pousser vers un départ. Enfin, Kenny Lala serait sur la short-list des dirigeants olympiens afin de palier à un éventuel départ d'Hiroki Sakaï dans le couloir droit.

Ça bouge également du côté de Monaco. Fraîchement débarqué en Principauté, Niko Kovac est déjà au travail. Côté mercato, l'opération dégraissage devrait se poursuivre avec les départs attendus de Kamil Glik, Jemerson ou encore Djibril Sidibé, de retour de prêt. Concernant les arrivées, les noms de Luka Jovic ou encore Filip Kostic circulent déjà sur le Rocher. Deux joueurs que Niko Kovac connaît bien puisqu'il les a dirigés à Francfort entre 2016 et 2018. Enfin, le nom de Mario Götze est également associé avec insistance à l'ASM. Libre de tout contrat depuis la fin de saison, le champion du monde 2014 pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge sur la Côte d'Azur.

Chelsea poursuit son coup de force

Après avoir enregistré les arrivées d'Hakim Ziyech et de Timo Werner, le club londonien n'en finit plus d'agiter le marché des transferts. Et c'est désormais au tour de Kai Havertz ! Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football allemand, Kai Havertz serait tombé d'accord avec les Blues. Une arrivée qui viendrait rajeunir encore un peu plus une attaque en pleine reconstruction.

Il ne se passe plus un mercato sans que Manchester City se penche sur le profil de défenseurs centraux. Soucieux de trouver un compère à Aymeric Laporte en charnière centrale, les dirigeants mancuniens ont jeté leur dévolu sur Nathan Aké. Un accord à hauteur de 39 M€ a d'ailleurs été trouvé entre les deux clubs pour le défenseur des Cherries.

Le FC Barcelone aurait trouvé un successeur à Quique Sétien en la personne de Laurent Blanc. Sans club depuis 2016, le Français pourrait se laisser tenter par le projet catalan. Un club que l'ancien sélectionneur des Bleus connaît bien puisqu'il a porté le maillot blaugrana pendant la saison 1996-97. Côté effectif, ce mercato pourrait sonner la fin de l'aventure barcelonaise pour Martin Braithwaite. Jamais vraiment dans les plans de Sétien, l'international danois devrait voir son avenir s'inscrire autre part qu'en Catalogne. Plusieurs clubs seraient déjà venus aux renseignements, dont le Séville FC.

Duvan Zapata est lui la nouvelle priorité de la Juventus ! Auteur de 17 buts en Serie A avec l'Atalanta Bergame cette saison, le buteur colombien de 29 ans figurerait sur la short-list des dirigeants turinois. Une somme de 30 M€ a même déjà été évoquée dans la presse transalpine.

Les officiels

C'est désormais officiel, Adil Aouchiche est Stéphanois. L'international français des moins de dix-huit ans s'est engagé avec le club du Forez jusqu'en 2023. Pour rappel, l'ancien Parisien n'avait pas souhaité signer son premier contrat professionnel au PSG.

C'est également fait pour le jeune espoir anglais Jude Bellingham du côté de Dortmund. Courtisé par plusieurs grosses écuries européennes, le milieu de 17 ans a donc fait le choix de rejoindre la Ruhr. Le club allemand a tout de même dû débourser la coquette somme de 25 M€ pour s'attacher les services du jeune anglais.

Clap de fin pour Santi Cazorla à Villarreal. Après 259 matches disputés sous le maillot du sous-marin jaune, l'Espagnol de 35 ans s'envole pour le Qatar et le club d'Al-Saad. Là-bas, le milieu de terrain évoluera sous les ordres d'une ancienne connaissance de la sélection espagnole, un certain Xavi.

Stefano Pioli sera toujours sur le banc de l'AC Milan la saison prochaine. Annoncé en partance depuis plusieurs jours, le technicien italien a finalement prolongé jusqu'en 2022. De quoi assurer un peu de continuité chez les Rossoneri, toujours 5es de Serie A.

