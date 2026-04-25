Real Madrid : Arbeloa justifie la mise à l’écart de Dani Ceballos

Dans un contexte déjà tendu pour le Real Madrid, Arbeloa a été interrogé sur l’absence de Dani Ceballos du groupe et n’a pas cherché à entretenir le flou. Le technicien madrilène a justifié son choix de manière directe en conférence de presse : « l’absence de Dani Ceballos ? Je fais toujours jouer les joueurs que je juge appropriés. » Une déclaration claire qui en dit long sur la place actuelle du milieu espagnol dans la hiérarchie, alors que le coach semble privilégier d’autres profils, notamment plus jeunes.

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Cette sortie médiatique s’inscrit dans une situation déjà fragile pour Ceballos. Peu utilisé cette saison et freiné par une blessure au mollet qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois, le joueur de 29 ans semble désormais sur le départ malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Selon Marca, le Real Madrid serait prêt à faciliter son transfert lors du prochain mercato, dans un contexte où le milieu souhaite lui aussi retrouver du temps de jeu. Affaire à suivre…