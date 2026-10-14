La nouvelle sortie de Mario Lemina sur Lamine Yamal

En faisant mine de ne pas connaître Lamine Yamal avant de l’affronter, Mario Lemina a visiblement piqué l’orgueil du joueur du FC Barcelone, qui lui a répondu sur le terrain mardi soir face à Galatasaray (1-4) avec deux passes décisives et un récital à la clé. Après le match, Lamine Yamal avait adressé un petit tacle à son adversaire sur ses réseaux sociaux : «et maintenant, tu me connais ?», avait-il commenté.

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SON DAKİKA | Mario Lemina, Yamal’a yanıt verdi: Tabii ki biliyorum, benim küçük çılgınım sana bayılıyor 😂😂😂 Tebrikler” https://t.co/f1bwCtISqy — Forza Cimbom (@forzacimbom) October 14, 2026

L’ancien Marseillais a rapidement répliqué, avec le sourire et légèreté : «bien sûr que je te connais, mon petit garçon est fan de toi, bravo Lamine», a répondu Lemina en postant une photo de Lamine Yamal avec son fils et des emojis pour exprimer son amusement.