Le Real Madrid regrette le prêt d’Endrick à l’OL !

Prêté pour gagner du temps de jeu et accélérer sa progression en Ligue 1 du côté de l’OL, Endrick brille dans l’Hexagone. Malgré cette petite polémique liée à son expulsion face à Nantes samedi soir, on peut le dire, son prêt est une réussite totale. Cinq buts et une passe décisive en six rencontres toutes compétitions confondues.

Pari réussi pour l’attaquant brésilien, qui avait quitté Madrid faute d’opportunités sous les ordres de Xabi Alonso, dans le cadre d’un plan jugé idéal par toutes les parties. Le quotidien AS dévoile deux informations sur son cas ce dimanche : d’abord, le Real Madrid a pris une décision finale le concernant. Les Merengues vont ainsi le garder dans l’effectif la saison prochaine.

Les gros regrets du Real Madrid

Et ce n’est pas tout. Effectivement, même si le prêt est concluant, le Real Madrid regrette déjà d’avoir laissé filer son jeune attaquant brésilien cet hiver. En interne, certains dirigeants madrilènes reconnaissent aujourd’hui que son départ a peut-être été précipité, tant son profil aurait pu apporter des solutions offensives cette saison selon AS.

À Madrid, on évoque même une gestion « mal calibrée » de son cas. Alors qu’il respectait les objectifs fixés lors de son prêt, Endrick laisse désormais l’impression d’un talent qui aurait pu être utile plus tôt à l’équipe première. Surtout que le Real Madrid n’a pas tant de solutions que ça en attaque cette saison. Son retour est donc considéré comme une priorité pour l’exercice 2026-2027. Mais avant ça, Endrick jouera sûrement le Mondial avec le Brésil…