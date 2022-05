PSG : le clan Mbappé est déçu par le Real Madrid !

La suite après cette publicité

On est peut-être dans les derniers épisodes de ce feuilleton qui passionne la France et l'Espagne du foot, bien qu'il en lasse aussi beaucoup tant il se prolonge dans le temps. La semaine prochaine, Kylian Mbappé va discuter avec le Real Madrid, alors que sa mère avait été très claire sur les réseaux sociaux cette semaine : « il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties ».

Quand connaîtra-t-on la décision de la star des Bleus ? Selon Le Parisien, l'annonce devrait se faire lors de la dernière journée de championnat, ou pendant le stage des Bleus, avec ces rencontres de Ligue des Nations qui se profilent. Quoi qu'il en soit, si on se fie aux propos du clan Mbappé et à ce qui sort dans la presse, rien n'est signé, et le Real Madrid n'est pas forcément si bien positionné que ça.

Le Real Madrid veut toucher une part du gâteau

Comme l'indique El Pais, la dernière proposition du Real Madrid a même refroidi l'entourage du joueur. Il s'agissait de la quatrième et dernière offre des Merengues, avec une prime à la signature de 180 millions d'euros, un salaire de 40 millions d'euros net et 50% des bénéfices liés à ses droits d'image. De quoi décevoir le clan Mbappé, qui s'attendait à autre chose au niveau des droits d'image. Le sérieux média généraliste espagnole précise que le joueur toucherait environ 40 millions d'euros sous forme de sponsors et accords commerciaux liés à son image cette saison, et que cela pourrait monter, selon des calculs, à 70 millions d'euros à l'avenir.

Florentino Pérez voudrait donc bénéficier d'une partie de ces sommes, expliquant au clan Mbappé que sa signature au Real Madrid multiplierait ces différents accords signés avec les marques les plus prestigieuses, très intéressées par l'idée d'avoir le Bondynois comme égérie. Du côté des Mbappé, on considère tout de même que ces 50% qui iraient dans les poches du champion de Liga sont une somme bien trop importante, surtout que lors des négociations précédentes, le président madrilène n'aurait pas mentionné cet aspect. Affaire à suivre donc, et nul doute que ce point sera le principal sujet de conversation lors de la prochaine réunion entre les deux parties...