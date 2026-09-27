Belgique : Timothy Castagne relativise l’absence de Kylian Mbappé

À 24 heures du choc face à l’équipe de France, le latéral de la Belgique, Timothy Castagne, s’est présenté en conférence de presse. Interrogé logiquement sur l’absence du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, le joueur de Fulham estime qu’elle ne sera pas préjudiciable pour la formation de Zinédine Zidane et que les Bleus possèdent d’autres joueurs pouvant prendre la relève.

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« Mbappé absent ? Bien sûr, ça change un peu la donne, sans Mbappé. Mais ils ont toujours beaucoup de qualités. (Désiré) Doué, (Bradley) Barcola, Dembélé. En termes de style de jeu, ça ne changera pas grand-chose pour la France…, a-t-il indiqué avant d’être interrogé sur la manière de défendre de l’arrière-garde des Diables Rouges. Défensivement, on va faire les mêmes choses qu’on aurait fait s’il avait été présent. »