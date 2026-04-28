OM : Eric Di Meco annonce le probable départ de Mason Greenwood
Après bientôt deux ans passés sur la Canebière, Mason Greenwood semble arriver à un tournant dans son aventure à l’Olympique de Marseille. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, l’Anglais de 24 ans recruté en 2024 pour 30 M€ serait en froid avec sa direction. Et pour l’ancien défenseur phocéen Eric Di Meco, les deux parties vont sûrement se séparer cet été.
«Je me dis : est-ce que ce garçon va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des Champions avec des clubs qui vont venir le voir avec des salaires qui seront peut-être très importants ? (…) L’histoire va naturellement se régler pour l’intérêt des deux parties. (…) Je pense que ça va se finir par un transfert où l’OM va se prendre ses sous», a-t-il déclaré au micro de RMC.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer