Équipe de France : Pablo Pagis impressionné par le niveau technique des Bleus

Appelé pour la première fois en équipe de France par Zinédine Zidane, Pablo Pagis a découvert Clairefontaine lundi, à seulement 23 ans. La révélation du Paris FC, qui n’avait jamais été convoquée chez les jeunes, profite notamment des nombreuses absences offensives pour intégrer un groupe de 23 joueurs appelé à disputer les deux dernières rencontres de Ligue des Nations, face à l’Italie puis à la Turquie. Une première expérience qu’il savoure pleinement, conscient du chemin parcouru après une ascension progressive et de nombreux sacrifices.

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« Il y a déjà assez de talents, je viens m’ajouter à cette liste en restant très humble et en essayant de jouer mon football. C’est comme ça que je tirerai le meilleur de moi-même. C’est un très bon groupe, très simple, qui ne se prend pas la tête, qui rigole ensemble. C’est ce qui m’a sauté aux yeux. Je suis là depuis même pas quatre heures, donc c’est encore tout frais, je vais apprendre quotidiennement aux côtés de ces joueurs. Il y a de la qualité, les ballons vont très vite, il y a très peu de déchet, c’est plaisant de jouer avec ces joueurs et cette qualité », a expliqué le joueur du PFC face aux journalistes.