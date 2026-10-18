MLS : le nouveau doublé d’Antoine Griezmann avec Orlando City

Antoine Griezmann a livré une prestation de très haut niveau avec Orlando City. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, l’attaquant français a été le grand artisan de la victoire face à DC United (4-1), ce samedi en MLS. Il a d’abord ouvert le score dès la 15e minute d’une reprise du pied droit, avant de régaler Martin Ojeda avec une passe piquée, conclue par une superbe talonnade acrobatique à la 22e.

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TAKE A BOW, ANTOINE GRIEZMANN ‼️ @OrlandoCitySC’s Frenchman gives them the lead 👊 https://t.co/YWhVGvQzEr — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

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Au retour des vestiaires, Grizou a ensuite profité d’une erreur adverse pour inscrire son deuxième but de la soirée à la 50e minute. Grâce à ce succès, le douzième de sa saison en 30 rencontres, Orlando conserve ses chances de qualification pour les play-offs. Le club occupe la septième place de la conférence Est, synonyme de qualification directe à ce stade de la compétition.