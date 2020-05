Mercato : Manchester United lance un casting offensif XXL

Une arrivée à la dernière minute. Cet hiver 2020, Manchester United n'avait pas d'autres choix que de mettre la main sur un attaquant. D'autant que les Red Devils n'avaient pas vraiment compensé le départ de Romelu Lukaku à l'Inter Milan durant le mercato d'été 2019. Mais les pensionnaires d'Old Trafford ont galéré et ne sont pas parvenus à mettre la main sur les joueurs qu'ils ciblaient, à l'image du Lyonnais Moussa Dembélé. Ainsi, le 31 janvier dernier, Man Utd a bouclé une arrivée de dernière minute. C'est le cas de le dire. En un temps record, le club anglais a obtenu le prêt sans option d'achat d'Odion Ighalo (Shanghai Shenhua). Mais cela n'a fait que repousser le problème de quelques mois pour Manchester United, toujours décidé à injecter du sang neuf à son effectif et ainsi retrouver son lustre d'antan.

Ainsi, l'écurie britannique, qui ne connaît pas la crise contrairement à la plupart des autres sociétaires de Premier League suite à l'épidémie de coronavirus, compte bien passer à l'attaque cet été 2020. Plusieurs joueurs ont tapé dans l'oeil d'Ole Gunnard Solskjaer et sont donc suivis. Certains évoluent d'ailleurs au sein du championnat de France. C'est le cas de Moussa Dembélé (23 ans), qui a été supervisé à plusieurs reprises et qui avait été de nouveau approché l'hiver dernier. Selon nos informations, Manchester United le suit toujours et maintient le contact. Toutefois, il faudra composer avec la concurrence, qui est nombreuse, ainsi qu'avec les exigences de l'Olympique Lyonnais.

D'autres joueurs de Ligue 1 ont été associés aux Mancuniens à l'image de Wissam Ben Yedder (AS Monaco, 29 ans) et Victor Osimhen (LOSC, 21 ans). Mais les Anglais ne prospectent pas qu'en France. Ils lorgnent notamment du côté de la Bundesliga, qui a d'ailleurs repris le week-end dernier. Le Français Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach, 27 ans) est notamment sur les tablettes du géant britannique. Comme de nombreux clubs en Europe, Manchester United suit aussi avec attention les prestations de Timo Werner (RB Leipzig, 24 ans). Mais il faudra se montrer convaincant pour enrôler l'Allemand sous contrat jusqu'en 2023. En effet, Liverpool, bien aidé par son entraîneur Jürgen Klopp dont le discours aurait séduit le joueur, aurait un temps d'avance. Mais rien n'est perdu pour MU qui a les moyens nécessaires pour lever sa clause libératoire de 60 millions d'euros dès cet été.

Manchester United devra aussi jouer des coudes pour Lautaro Martinez (22 ans). Le buteur de l'Inter Milan est la priorité estivale du FC Barcelone. Un dossier sur lequel les Blaugranas auraient bien avancé, eux qui doivent toutefois trouver les liquidités nécessaires ou un moyen de boucler cette opération en incluant un ou des joueurs. Une brèche dont compte bien profiter les Mancuniens en lui offrant un contrat en or. Malgré tout, cette piste paraît compliquée. Celle menant à Raul Jiménez (Wolverhampton, 29 ans) l'est aussi puisqu'il a été lié à la Juventus, Arsenal, Barcelone ou encore le Real Madrid. Mais Manchester United aura des arguments à faire valoir. Bien décidé à recruter un numéro 9, le club anglais devrait bien finir par trouver la perle rare cet été !