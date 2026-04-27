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Ligue des Champions

PSG : Khvicha Kvaratskhelia révèle ce que Luis Enrique lui a appris

Par Josué Cassé
1 min.
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Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain accueillera le Bayern Munich dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Un choc au cours duquel les Parisiens pourront compter sur Khvicha Kvaratskhelia, aussi précieux offensivement que défensivement. Présent en conférence de presse, le Géorgien a d’ailleurs reconnu que Luis Enrique l’avait fait beaucoup progresser sur le plan défensif.

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«Je pense que techniquement j’étais aussi bon à Naples, je ne me suis pas vraiment amélioré mais je suis beaucoup plus fort défensivement avec Luis, avec ce coach on doit défendre comme un défenseur, je me suis beaucoup amélioré dans ce secteur», a avoué le joueur de 25 ans.

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