Journal du Mercato : la Juventus s'agite déjà en coulisses

Les infos du jour en France

On démarre ce JT du mercato en France où à six mois de la fin de son contrat, Florian Thauvin fait l'objet de convoitises en Italie. Après l'AC Milan, l'international français voit Naples s'intéresser à lui. Son profil plaît particulièrement au directeur sportif du club, Cristiano Giuntoli, et, malgré la concurrence et le risque d'une montée des enchères, les Napolitains devraient tenter leur chance. Un autre joueur de Ligue 1 pourrait changer d'air cet hiver puisque Jonathan Bamba est dans les petits papiers du Séville FC. Le club andalou songerait à passer à l'action dès ce mercato hivernal. Affaire à suivre…

Les infos à l'étranger :

En Espagne, c'est une véritable petite bombe qu'à lâchée la presse locale ce matin ! En effet, Diego Costa voudrait quitter l'Atlético de Madrid dès cet hiver. Le joueur évoque des raisons familiales qui le pousseraient à partir du club dans lequel il évolue depuis 2018. Son nom est apparu en Turquie où Fenerbahçe serait très intéressé par ses services. Une chose est sûre, l'Espagnol ne manquera pas de courtisans. En grandes difficultés au Real Madrid, Luka Jovic pourrait être prêté afin de glaner du temps de jeu en cette deuxième partie de saison. Après l'AC Milan, c'est Wolverhampton qui aimerait relancer l'attaquant serbe. Avec la longue blessure de Raul Jimenez, les Wolves voudraient profiter de l'occasion pour enrôler un buteur prolifique.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre focus du jour sur la Juventus ! Auteur d'un début de saison moyen, la Vieille Dame pourrait frapper fort sur le mercato afin de revenir sur le devant de la scène. Et les noms ronflants défilent ces dernières semaines. En fin de contrat en juin prochain à l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay serait une solution à moindre frais pour se renforcer dans le secteur offensif. En revanche, si la Juve veut rapatrier Paul Pogba elle devra sortir le chéquier. Alors que l'agent du Français a fait part de ses envies de départ, le club italien surveille avec attention l'évolution du dossier. Le champion du Monde 2018 a laissé une très belle image de son passage dans le Piémont (2012-2016) et son ancienne équipe ne serait pas contre un retour. Mais vu la complexité du dossier, c'est un feuilleton qui pourrait s'étirer jusqu'à l'été prochain. En manque de temps de jeu au Real Madrid, Isco pourrait aussi être une solution au milieu de terrain. L'Espagnol n'entre plus vraiment dans les plans de Zidane alors le club madrilène pourrait songer à prêter son joueur. Encore faut-il que le milieu accepte de partir… Placardisé à Arsenal, où il n'a plus joué depuis mars dernier, Mesut Özil a été proposé à la Juventus. Prêts à tout pour le voir partir, les Gunners seraient même disposés à prendre en charge une part de son salaire. Les champions en titre de Serie A cherchent aussi à renforcer en attaque, et penseraient notamment à Fernando Llorente, libre, ou Arkadiusz Milik, du Napoli, en fin de contrat cet été. Odsonne Édouard, du Celtic, figure également dans la short-list de la Vieille Dame.

En défense, la Juve veut s'attaquer à une pépite de MLS, Bryan Reynolds. Le jeune latéral droit de 19 ans, évolue à Dallas. Si la Roma est également sur le coup, ce sont bien les Bianconeri qui seraient, pour l'instant, en pole position dans ce dossier. Autre cas à gérer et non pas des moindres, celui de Paulo Dybala. Depuis de longs mois, la Vieille Dame cherche à prolonger la Joya mais le dossier traîne en longueur. Et comme le redoute la presse transalpine ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de l'occasion pour déloger le numéro 10 argentin. La Juve n'a pas énormément de marge de manœuvre avec son attaquant. Arrivé à l'été 2019 dans le Piémont, Adrien Rabiot a mis du temps à s'adapter mais semble enfin démontrer toute l'étendue de son talent sous les ordres d'Andrea Pirlo. Pourtant, à en croire les dernières informations sorties dans la presse, le Français n'est pas considéré comme intransférable par son club. En effet, celui-ci pourrait envisager de s'en séparer si une offre intéressante atterrissait sur le bureau des dirigeants turinois…