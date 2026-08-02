Les grandes annonces de la nouvelle gouvernance de Bordeaux !

À la lecture du communiqué publié ce matin par les nouveaux investisseurs de Bordeaux, on comprend que Gérard Lopez n’a désormais plus rien à voir avec le club au scapulaire, même si la forme interroge. «Nous tenons aussi à remercier Gérard Lopez, qui a accepté de travailler avec Sparta Capital afin de trouver de nouveaux investisseurs capables d’assurer la continuité du projet et de poursuivre le développement des Girondins de Bordeaux. Sans son engagement personnel et son soutien jusqu’aux derniers instants, cette opération n’aurait pas pu aboutir.»

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Vous l’aurez compris, les arrivées du fonds d’investissement Sparta Capital (basé à Londres et dirigé par le Français Franck Tuil) et de Park Bench (un fonds de capital-risque dirigé par l’entrepreneur britannique James Bord), marquent la rupture définitive avec le propriétaire fossoyeur, arrivé à la tête de Bordeaux en 2021. Ce dimanche matin, les deux entités ont officialisé la nouvelle gouvernance à la tête du club. L’occasion de faire quelques annonces.

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Les supporters au coeur de chaque décision

«Nous sommes aujourd’hui au début d’un nouveau chapitre pour le FC Girondins de Bordeaux, peut-on lire. Chez Sparta, au cours de ces six derniers mois, nous n’avons cessé de poser une seule et même question : que faudra-t-il pour ramener Bordeaux là où est sa place, au sommet du football français ?» Dans ce communiqué, les repreneurs affirment leur volonté «d’honorer le passé (du club) tout en bâtissant l’avenir, avec patience et avec rigueur». Leur premier chantier sera de rétablir un climat serein autour du club. «Notre priorité immédiate, c’est la stabilité : la gouvernance, la vision et le savoir-faire pour avancer avec confiance. Cela passe notamment par un dialogue ouvert et constructif avec la DNCG, dont la procédure suit son cours.»

Nous sommes au début d’un 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑖𝑡𝑟𝑒 pour le FC Girondins de Bordeaux. ✍️💙🤍



Communiqué officiel de Sparta Capital & Park Bench ➝ https://t.co/gSOWwHvPHn pic.twitter.com/ZNWq68EMQV — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 2, 2026

Les investisseurs promettent aussi de remettre les supporters au coeur du projet. « Leur passion a porté ce club dans ses heures les plus sombres, et nous voulons qu’ils le sachent : ils seront au centre de chacune de nos décisions. Le centre de formation, la ville, toute la communauté des bords de Garonne et le maillage des clubs locaux partenaires — voilà ce que nous aimons, et ce que nous sommes venus renforcer pour les générations à venir.» Franck Tuill, fondateur et CEO de Sparta, promet de consacrer toute son énergie à la reconstruction du club, comme il l’avait fait à partir de 2018 pour redresser l’AC Milan. De son côté, Dominique Delport, ancien rédacteur en chef de M6, membre du conseil de surveillance de Vivendi, proche de Vincent Bolloré, mais surtout futur président du club, déclare : «c’est l’un des défis les plus enthousiasmants du sport professionnel français aujourd’hui, avec l’une de ses marques les plus emblématiques. Ce projet est aussi une question de culture et d’impact local, de valeurs, de respect, de communauté et de fierté.» Bordeaux attend désormais son audience devant le CNOSF la semaine prochaine pour être fixé sur son avenir, alors que le club avait été exclu en première instance "de toutes les compétitions nationales" par la DNCG.