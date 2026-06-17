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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Didier Deschamps a secoué les Bleus à la pause

Par Tom Courel
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France a dû sortir les armes pour venir à bout du Sénégal (3-1). Bousculés avant la pause, les Bleus ont affiché un tout autre visage au retour des vestiaires. En zone mixte, William Saliba est d’ailleurs revenu sur le discours tenu par Didier Deschamps à la mi-temps, mobilisant aussitôt la troupe. « Le coach nous a dit qu’il fallait être plus calme avec la balle, on se précipitait beaucoup. Il a dit qu’on savait que ça allait être dur, tous les matchs ont été difficiles pour toutes les équipes. Tout n’a pas été parfait, mais c’est une grosse victoire » a expliqué le défenseur d’Arsenal.

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Bradley Barcola a également dévoilé les consignes du sélectionneur lors de l’exercice médiatique. « Le coach nous a dit de recommencer à jouer comme on sait faire, attaquer ensemble, défendre ensemble et surtout rester collectifs ». Des consignes claires, mais peu nombreuses, comme l’a expliqué le milieu de terrain Adrien Rabiot en zone mixte. « Le coach n’a pas dit grand-chose, et les joueurs se sont parlés entre eux. L’objectif c’était de rester serein ». Tout compte fait, trois buts ont été inscrits dans le second acte et DD a pu se réjouir de cette première performance réussie aux États-Unis.

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