Coupe du Monde 2026 : mais comment s’y prend le Cap-Vert pour embêter des équipes bien supérieures ?

C’est la sensation de cette Coupe du Monde 2026 pour l’instant. Alors que personne ne donnait la moindre chance au Cap-Vert dans un groupe notamment composé de l’Espagne et de l’Uruguay, les Capverdiens ont frustré la Roja (0-0) et la Celeste (2-2), obtenant un point dans chacune de ces deux rencontres face à des adversaires infiniment supérieurs sur le papier. Des résultats que personne n’attendait, le pays lusophone disputant son premier Mondial et n’ayant aucune véritable star, ni joueur de premier plan sur le terrain.

La suite après cette publicité

Comment s’y sont-ils pris pour accrocher deux nations plutôt puissantes ? D’abord, l’équipe de Pedro Leitão Brito, alias Bubista, affiche un niveau de compétitivité et de discipline inégalables. Les joueurs se battent sur chaque ballon, commettent peu d’erreurs avec ou sans le cuir, et sont particulièrement bien organisés derrière. Des lignes bien solides, qui coulissent bien, des aides qui arrivent de tous les côtés et très peu d’espaces laissés pour les adversaires. L’axe est souvent verrouillé, obligeant souvent ces derniers à devoir passer par les côtés, là où les offensives sont souvent mortes-nées. Les Capverdiens savent aussi identifier les maillons faibles de chaque équipe et n’hésitent pas à faire un pressing un peu plus intense sur les joueurs les moins à l’aise balle au pied, ce qui a été particulièrement criant contre l’Uruguay et qui a par exemple emmené le deuxième but.

Un monstre de compétitivité

Une fluidité défensive assez impressionnante, digne d’une équipe de club, encore plus impressionnante quand on sait que, contrairement aux grosses sélections, les joueurs capverdiens sont dispersés un peu partout dans le monde et ne se connaissent donc pas plus que ça hors sélection. Laisser la possession à l’adversaire, pour ensuite tenter de faire mal en transition rapide. On a d’ailleurs déjà vu deux visages différents du Cap-Vert, même si les bases et les principes restent les mêmes. Particulièrement repliée derrière face à l’Espagne, la sélection africaine a joué un peu plus haut face à l’Uruguay. C’est aussi un rival assez difficile à appréhender, qui donne l’impression d’endormir volontairement l’adversaire en le mettant en confiance, avant de le piquer au meilleur moment. L’Uruguay, largement dominateur en termes de possession et d’occasions, est clairement tombé dans ce piège.

La suite après cette publicité

Tout est donc calculé, et s’il y a forcément une petite part de réussite, à l’image de quelques occasions vendangées par l’Espagne et l’Uruguay, le Cap-Vert est en train d’exécuter son plan à merveille. Il faut forcément parler des individualités, comme le gardien Vozinha, exceptionnel contre la Roja. Le milieu de terrain Kevin Pina, l’ailier Garry Rodrigues et le milieu offensif Telmo Arcanjo sont aussi à mettre en avant, notamment dans leur capacité à se mouvoir entre les lignes, combinant apport défensif intense et bonne contribution sur les séquences offensives. Derrière, Roberto Lopes, devenu célèbre ces derniers jours quand on a appris qu’il avait été "recruté" via LinkedIn, tient la baraque. Et les joueurs ne se cachent pas, conscients que s’ils jouent de la même manière face à l’Arabie saoudite, ils ont de vraies chances de se qualifier pour les seizièmes de finale de la compétition.