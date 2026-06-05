José Mourinho porte plainte devant la Cour Européenne des droits de l’Homme

Alors qu’il a dû démentir l’annonce de Florentino Pérez le présentant comme futur coach du Real Madrid, José Mourinho doit faire face à d’autres actualités. L’entraîneur de Benfica qui a officié sur le banc de Fenerbahçe vient d’ailleurs de déposer une plainte devant la Cour Européenne des droits de l’Homme envers la Fédération Turque en estimant que son droit à la liberté d’expression a été violé comme le rapporte O Jogo.

La suite après cette publicité

Sanctionné par la TFF fin 2024 pour des propos jugés antisportifs tout comme son comportement, José Mourinho a contesté cette décision avant de porter plainte en mars 2025. La CEDH a jugé son recours recevable et a déjà posé quelques questions auprès de la Fédération Turque. José Mourinho avait été suspendu un match et avait reçu deux amendes dont le total s’élevait à 18000 euros.