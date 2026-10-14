Ligue des Champions
Les réseaux s’enflamment après le triplé de Bradley Barcola
Tout le monde attendait le premier but de Bradley Barcola sous les couleurs de Liverpool. En difficulté depuis le début de saison, l’attaquant français a répondu à ses détracteurs de la meilleure des manières en inscrivant un triplé face à LASK (3-6), le premier d’un joueur de Liverpool en coupe d’Europe depuis Luis Diaz en 2024. Une performance qui n’a pas laissé insensibles les réseaux.
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