Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Les réseaux s’enflamment après le triplé de Bradley Barcola

Par Quentin Baty
LASK 3-6 Liverpool

Tout le monde attendait le premier but de Bradley Barcola sous les couleurs de Liverpool. En difficulté depuis le début de saison, l’attaquant français a répondu à ses détracteurs de la meilleure des manières en inscrivant un triplé face à LASK (3-6), le premier d’un joueur de Liverpool en coupe d’Europe depuis Luis Diaz en 2024. Une performance qui n’a pas laissé insensibles les réseaux.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Bradley Barcola

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Bradley Barcola Bradley Barcola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier