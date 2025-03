L’incroyable révélation sur Zinedine Zidane et l’Espagne

Ancien directeur sportif de la Fédération royale espagnole de football, Albert Luque a décidé d’accorder une longue interview à AS, publiée ce vendredi. Et au cours de cet entretien, celui qui a évolué comme attaquant entre 1997 et 2011 est revenu sur plusieurs épisodes ayant marqué son mandat. L’ancien international espagnol (17 sélections, 2 buts) a notamment fait une incroyable révélation : il voulait introniser Zinedine Zidane à la tête de l’équipe nationale.

La suite après cette publicité

S’il n’a pas précisé à quelle période cette idée lui est venue, Albert Luque a néanmoins expliqué qu’il a gardé ce projet pour lui, et n’en avait parlé ni à l’ancien président de la RFEF, Luis Rubiales, ni au principal intéressé : « j’avais Zidane en tête, mais Rubiales ne le savait même pas. Il a géré un vestiaire avec des gens qui n’étaient pas faciles. Mais je n’ai jamais pu en parler à Zidane, tout comme je n’ai jamais douté de De la Fuente. Guardiola ? Si Zidane est compliqué, imaginez Guardiola. Je ne pense pas qu’il serait le sélectionneur national espagnol, compte tenu de toutes les déclarations qu’il a faites sur des questions politiques. » De l’autre côté des Pyrénées, nombreux auraient été les heureux de voir ZZ débarquer en tant que sélectionneur de la sélection espagnole.