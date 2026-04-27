Ligue 1 : la programmation TV de la 33e journée

La LFP vient de dévoiler la programmation TV de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Cette année, il y a une petite modification. Si le multiplex est maintenu le dimanche 10 mai, une seule rencontre sera jouée avant.

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En effet, avec son match en retard face au Paris Saint-Germain à jouer le mercredi 13 mai, le RC Lens ne jouera pas le 10, mais le vendredi 8 mai face à Nantes. La rencontre se jouera à 21h.

Vendredi 8 mai 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Lens – FC Nantes

beIN SPORTS 1 le dimanche 10 mai 2026 à 21h00

AS Monaco – LOSC

Ligue 1+ le dimanche 10 mai 2026 à 21h00

Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29

Toulouse FC – Olympique Lyonnais

Havre AC - Olympique de Marseille

Stade Rennais – Paris FC

AJ Auxerre – OGC Nice

FC Metz – FC Lorient

Angers SCO – RC Strasbourg Alsace