Bayern Munich : Harry Kane rêve du Ballon d’Or

Il a inscrit 73 buts la saison dernière. Oui, 73. Lors de la cuvée 2025-2026, Harry Kane est rentré dans les livres d’histoire en empilant les buts et en remportant de nombreux titres avec le Bayern Munich. Et même s’il n’a fini que troisième de la dernière Coupe du Monde avec l’Angleterre, Harry Kane reste un candidat très crédible au Ballon d’Or. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, le buteur de 33 ans a expliqué qu’il était fier de sa saison passée et qu’il ne pensait pas atteindre des sphères réservées à Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi selon lui.

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« Le Ballon d’Or, c’est vraiment spécial. » 🏆



Harry Kane se confie sur la course au Ballon d’Or.🎙️@YassinNfaoui pic.twitter.com/oJzBJbn3EN — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 20, 2026

« Oui, je pense. C’était une saison extraordinaire. Marquer autant de buts, des buts importants avec le Bayern et l’Angleterre. Cette saison restera à jamais gravée dans ma mémoire. C’est la saison où j’ai gagné le plus de titres de ma carrière. J’ai grandi en voyant Messi et Cristiano dominer sans partage notre sport. C’était très beau à voir, ils ont mis la barre si haute. Quand j’étais jeune, je n’imaginais pas atteindre de telles statistiques. Maintenant, c’est le cas et j’en suis très fier. Quand on réalise de grandes choses, il faut savoir savourer. Le dernier Ballon d’Or du Bayern ? Karl-Heinz Rummenigge, je crois. J’ai reçu de nombreux messages de soutien. Être le meilleur joueur du monde est un objectif. Ça serait un sentiment merveilleux. On n’a pas fini d’en parler. Mais voilà, je suis heureux et on verra ce qu’il se passe. Il y a de grands joueurs qui postulent. Mbappé, Dembélé, Rodri, Lamine Yamal… Tout ces gars postulent. C’est excitant, car tout est possible cette saison. Michael Olise a fait une superbe saison aussi. Le Ballon d’Or est spécial. »