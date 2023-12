Barça : Xavi répond aux critiques

Le FC Barcelone est englué dans une petite crise sportive qui fait beaucoup parler en Espagne. Les Barcelonais sont désormais à 9 points de Girona, le leader de la Liga, et à 7 unités du Real Madrid. Xavi est de plus en plus contesté par les supporters, et beaucoup de joueurs sont aussi dans le viseur… En conférence de presse, l’ancien milieu de terrain de la Roja s’est exprimé et a évoqué ces critiques.

« Je crois en ce que je fais. Je suis têtu et positif. Je pense qu’on peut faire une grande saison. C’est parfois désagréable d’être entraîneur du Barça, mais si tu veux être entraîneur d’élite tu dois supporter les critiques. Je crois en ce qu’on fait. Je suis tranquille, j’ai confiance », a expliqué le Catalan. Le message est passé. Les Blaugranas auront l’opportunité de se refaire dès demain face à Almeria.