Portugal : Vitinha et Nuno Tavares appelés pour l’Euro Espoirs

Le sélectionneur de l’équipe du Portugal Espoirs, Rui Jorge, a communiqué ce mercredi sa liste de 25 joueurs pour participer à l’Euro U21 en Géorgie et en Roumanie (21 juin - 8 juillet). Pour rappel, la Seleção das Quinas affrontera la Géorgie, les Pays-Bas et la Belgique dans le groupe A, probablement le plus relevé du tournoi.

Pour l’occasion, les deux Marseillais Vitinha et Nuno Tavares ont été convoqués par l’ancien international portugais, tout comme le Lensois David Pereira Da Costa. On retrouve également Fábio Vieira (Arsenal), Pedro Neto (Wolverhampton) ou encore Fábio Silva (PSV Eindhoven). À noter que deux éléments devraient être retirés de cette liste avant le tournoi pour réduire le nombre à 23 joueurs.

