Ligue des Champions

Liverpool : Dominik Szoboszlai explique son coup franc malin face à l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Szoboszlai @Maxppp
Marseille 0-3 Liverpool

Dominik Szoboszlai a été l’un des acteurs principaux de la victoire de Liverpool sur le terrain de l’Olympique de Marseille (3-0). Auteur d’un coup franc plein de malice juste avant la mi-temps, le Hongrois a profité d’une mésentente des joueurs phocéens pour ouvrir le score.

Et si Roberto De Zerbi pestait à la fin du match, le principal intéressé a expliqué son coup franc. «J’ai fait mes devoirs et on m’a dit que si personne ne se couchait, je pouvais tirer sous le mur. J’ai essayé et ça a marché», a-t-il déclaré aux médias anglais.

Pub. le - MAJ le
