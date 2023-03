Chelsea : Todd Boehly a viré un membre historique du club

Depuis près d’un an, le consortium mené par Todd Boehly a pris les commandes de Chelsea. Et l’homme d’affaires américain a déjà fait un gros ménage. Marina Granovskaïa, Petr Cech ou encore Thomas Tuchel ont été remerciés ces derniers mois. D’autres têtes viennent encore de tomber.

The Sun révèle que Boehly a viré le jardinier en chef de Chelsea, un certain Jason Griffin. Ce dernier était en poste chez les Blues depuis 30 ans ! Les pensionnaires de Stamford Bridge ont aussi résilié le contrat de son fils et assistant, Reisse. Le média anglais précise que les deux hommes n’ont reçu aucune explication de la part de Chelsea.

