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Un temps convoité par l’OM, Souffian El Karouani signe à Al-Qadsiah

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
El Karouani à Utrecht @Maxppp

Cette saison, le jeune latéral gauche marocain Souffian El Karouani disposait d’une belle cote sur le marché des transferts. Il faut dire que ses statistiques impressionnantes avec notamment 18 passes décisives (et 4 buts) en 50 matches avait séduit plusieurs écuries européennes dont l’Olympique de Marseille qui avait montré un intérêt pour le joueur.

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Finalement, comme nous vous le révélions il y a plusieurs mois, le joueur avait décidé de quitter Utrecht libre cet été. Et c’était Al-Qadsiah qui avait raflé la mise dès le mois de janvier signant un accord. Un accord qui a finalement été officialisé ce jeudi par le club saoudien. «Souffian El Karouani a choisi Al-Qadsiah et s’engage jusqu’en 2029», explique le communiqué du club.

Pub. le - MAJ le
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