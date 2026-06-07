Le Feyenoord met à la porte Robin Van Persie

Coup de tonnerre aux Pays-Bas. Robin van Persie a été démis de ses fonctions d’entraîneur du Feyenoord Rotterdam avec effet immédiat, annonce ce dimanche l’édition néerlandaise d’ESPN. Le technicien néerlandais quitte ainsi le club de Rotterdam après seulement un an et demi sur le banc, alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2027.

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Arrivé en février 2025 en provenance de Heerenveen pour succéder à Brian Priske, Van Persie avait pourtant réussi à décrocher la deuxième place du championnat, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Mais après une saison jugée décevante dans son ensemble, la nouvelle direction du club a choisi de tourner la page.