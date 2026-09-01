Chelsea recrute la pépite Honest Ahanor

Chelsea a conclu ce mardi un accord avec l’Atalanta pour le transfert d’Honest Ahanor, qui rejoindra officiellement le club londonien en 2027. Auteur d’une saison solide à Bergame avec 35 apparitions depuis son arrivée de Gênes en juillet 2025, le défenseur italien de 18 ans a récompensé ses belles performances en honorant ses deux premières sélections chez les Azzurri en juin dernier :

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Chelsea Football Club has agreed a deal to sign Italian international Honest Ahanor from Serie A side Atalanta, with the defender officially joining in 2027. 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2026

«Chelsea a conclu un accord pour recruter l’international italien Honest Ahanor, qui évolue actuellement à l’Atalanta, en Serie A. Le défenseur rejoindra officiellement le club en 2027.» Les Blues ont déboursé 48 millions d’euros pour mettre la main sur le crack italien, qui sera prêté à l’Atalanta Bergame.