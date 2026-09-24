Équipe de France : le surprenant pari Leny Yoro

Il y aura un autre petit nouveau en équipe de France durant cette trêve internationale. Blessé au genou droit, Ibrahima Konaté a été contraint de déclarer forfait pour les 4 matchs à venir de Ligue des Nations et est renvoyé à Madrid pour se faire soigner, lui qui souffre d’une entorse au genou. Pour pallier cette absence, le staff des Bleus n’est pas allé bien loin, de l’autre côté de Clairefontaine. « Il est remplacé par Leny Yoro, qui est au CNF avec les Espoirs » indiquait ce matin le communiqué de la FFF. Le Mancunien reçoit sa toute première convocation chez les A.

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Habitué des équipes de France jeunes (U17, U18, U19 et U21 et l’équipe olympique), Yoro intègre donc le petit groupe des premiers cordés pour ce rassemblement, au même titre que Guillaume Restes (Toulouse), Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter Milan), Lucas Da Cunha (Côme), Esteban Lepaul (Stade Rennais), et même Jean Butez (Côme), appelé à la rescousse après le forfait de Robin Risser. La démarche d’intégrer un membre régulier des Espoirs n’a rien d’illogique. Didier Deschamps l’a fait à plusieurs reprises avant Zidane, le timing peut davantage surprendre et fait réagir sur les réseaux sociaux notamment.

En manque de temps de jeu à MU

Il n’a pas beaucoup joué cette saison avec Manchester United. Titulaire face à la faible équipe de Sabah en Ligue des Champions (4-0) et lors de la défaite renversante à domicile contre Brighton en League Cup (2-3), le défenseur de 20 ans a dû se contenter de miettes en Premier League. Il n’est sorti du banc qu’à deux reprises en cinq journées pour cumuler 22 minutes sur le terrain, comme latéral droit et en charnière centrale. Après une bonne passe à la fin de l’hiver, il avait déjà vu son temps de faiblir au printemps dernier durant le sprint final.

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« Leny n’a que 20 ans, il a un avenir fantastique devant lui et beaucoup de potentiel. Il apprend, il progresse, affirmait Michael Carrick la semaine dernière en conférence de presse après le nul (1-1) des Red Devils contre Fulham. Jouer comme défenseur central dans ce club à un si jeune âge, c’est un défi de taille. C’est un rôle qu’il est tout à fait capable d’assumer. Je ne m’inquiète pas. Je pense qu’il fait beaucoup de très bonnes choses et cela fait partie de l’apprentissage. Parfois, c’est à 20 ans, parfois on voit des joueurs commencer à s’épanouir à 22, 23 ou 24 ans. Il n’y a donc pas de limite d’âge. Il doit simplement continuer à progresser. Nous avons beaucoup confiance en lui. »

Appelé quand on s’y attendait le moins

Yoro est considéré depuis longtemps comme un élément très prometteur à son poste. Dès ses premières années en équipe première au LOSC, où il connaît ses premières apparitions en Ligue 1 dès 16 ans, le natif de Saint-Maurice est promis à un grand avenir, à voir très haut. Courtisé par le PSG à l’été 2024, il rejoint finalement MU pour 62 M€ où il n’a pas aidé par les résultats irréguliers, le contexte autour du club et les blessures. Finalement, au moment où on s’y attendait le moins, Zidane l’a préféré à d’autres comme Jaydee Canvot (Crystal Palace), Christian Mawissa (Monaco), Joan Gadou (Borussia Dortmund) ou encore Ismaëlo Ganiou (Lens).