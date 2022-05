Real Madrid-Manchester City : les compositions officielles

Qui rejoindra Liverpool en finale de la Ligue des champions ? Réponse à l'issue de ce choc de titans opposant le Real Madrid, treize fois vainqueur de l'épreuve, à Manchester City, finaliste malheureux de la dernière édition, à l'Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Battu 4-3 à l'aller, avec notamment un David Alaba qui avait dû céder sa place car touché (il est sur le banc ce soir), le Real se présente ce soir dans un système en 4-4-2 (ou 4-3-3, selon les déplacements et le positionnement sur le terrain de Valverde). Pour le reste, Casemiro fait son retour dans un rôle de titulaire et remplace numériquement Rodrygo, tandis que Nacho enchaine en charnière.

Titulaire et inarrêtable depuis trois rencontres (six buts et une passe décisive), Gabriel Jesus est l'homme en forme du moment du côté de Manchester City et il est logiquement aligné d'entrée pour ce match retour. Le onze bouge d'ailleurs peu par rapport à la semaine passée, hormis le fait que City récupère ses deux latéraux titulaires : Kyle Walker et João Cancelo.

Les compositions d'équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Éder Militão, Nacho, Mendy - Modrić, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Silva - Mahrez, Jesus, Foden.

